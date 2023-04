Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este aglomerat pe DN 1 Ploiesti – Brasov, pe sensul de urcare catre statiunile montane. Se circula in coloana pe raza localitatii Comarnic, precum si intre statiunile Azuga si Predeal, arata Centrul Infotrafic din IGPR. Trafic intens este inregistrat si intre Timisu de Sus si Predeal,…

- Un barbat aflat la munte, in judetul Brasov, a fost amendat cu 2.000 de lei de catre jandarmii montani dupa ce a intrat cu un ATV pe partia Cocosul din Predeal si s-a plimbat printre schiori. „Aflata in serviciu de patrulare in zona partiilor Cocoșul și Subteleferic din Predeal, patrula de jandarmi…

- Noua drumuri nationale din judetele Buzau, Vrancea, Galati si Bacau sunt inchise, duminica dimineata, din cauza conditiilor meteorologie nefavorabile, in timp ce pe alte artere rutiere au fost impuse restrictii. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza conditiilor meteorologice…

- Circulatia este complet blocata vineri dupa-amiaza pe DN2 Urziceni – Buzau, din cauza unui TIR care a derapat, in zona localitatii Mihailesti. CNAIR a instituit restrictii de tonaj pe doua drumuri din judetul Buzau. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui autotren care a…

- Șaisprezece persoane au ajuns de la petrecerea ținuta la un restaurant din Ramnicu Valcea la spital, dupa ce au mancat prajituri care conțineau o substanța opioida. Procurorii DIICOT au deschis o ancheta. Dupa consumarea prajiturilor, oamenii au sunat la 112, pentru ca aveau dureri de cap, stari de…