În Italia, 40.000 de migranţi sunt în pericol de repatriere In Italia, 40.000 de migranti sunt in pericol de repatriere, daca si Camera Deputatilor de la Roma va fi de acord cu eliminarea protectiei speciale, dupa votul pozitiv din Senat. Aprobarea in Senatul de la Roma a Decretului privind imigratia a venit dupa mai multe zile de dezbateri si de modificari la amendamentul privind inasprirea protectiei speciale pentru refugiati. In esenta, permisele speciale vor ramane, dar va fi eliminata posibilitatea de a le transforma in permise de sedere in scop de munca, daca strainul si-a gasit deja un loc de munca. Partidele de centru-dreapta de la guvernare considera… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

