Camera Deputaților a reușit, probabil involuntar, sa puna la colț derapajele Comisiei Europene referitoare la captarea carbonului. Astfel, deputații au cerut intensificarea cercetarilor privind riscurile din domeniul geologiei, pentru a se asigura ca tehnologiile de stocare a CO2 in subteran prezinta siguranța pentru așezarile umane. Totodata, parlamentarii romani au recomandat Comisiei sa analizeze percepția publicului […]