În Islanda funcționează un aspirator uriaș care extrage dioxidul de carbon din atmosferă Vulcanii, ghețarii și gheizerele din Islanda au atras și atenția oamenilor de știința di toata lumea. Intr-un astfel de loc se afla una dintre cele mai mari centrale electrice geotermale. Islandezii sunt in cautarea unor soluții inteligente pentru a reduce nivelul de dioxid de carbon din atmosfera. Și se pare ca acest gaz nociv poate fi transformat in piatra. O escrocherie plecata din Rusia s-a extins in toata lumea. Mii de romani au fost pacaliți „Practic, ceea ce facem este ca aspiram atmosfera cu aceasta mașinarie - dioxidul de carbon se lipește de o anumita substanța chimica din aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Puține țari din lume resimt efectele schimbarilor climatice la fel de acut ca Islanda, unde uriașii ghețari se micșoreaza continuu. Aici a fost gasita o soluție inedita, inteligenta, pentru a reduce nivelul de dioxid de carbon din atmosfera.

