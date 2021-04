Stiri pe aceeasi tema

- India a inregistrat duminica, 25 aprilie, aproape 350.000 de noi cazuri de Covid-19 in 24 de ore, un nou record al infectarilor zilnice la nivel global, scrie agenția France Presse, citata de News.ro . Autoritatile au decis sa prelungeasca cu o saptamana carantina in capitala New Delhi. India, o tara…

- India se confrunta cu o crestere exponentiala a infectarilor cu coronavirus, cu circa 4 milioane de cazuri noi de la inceputul lunii, cauzate mai ales de o „dubla mutatie” a virusului si de evenimente de masa care in continuare sunt permise. In aceste condiții, spitalele din aceasta țara sunt depașite…

- Guvernul din Finlanda a retras o propunere de introducere a unor interdictii de iesire din casa in mai multe orase in incercarea de a opri raspandirea pandemiei de COVID-19, a declarat miercuri premierul Sanna Marin, potrivit Reuters. Decizia vine dupa un anunt al unei Comisii Constitutionale conform…

- India a depasit luni, în plin val doi de COVID-19, 12 milioane de cazuri dupa ce a înregistrat în ultimele 24 de ore peste 68.000 noi contagieri, cea mai mare crestere raportata din octombrie anul trecut, relateaza EFE. Cu aceste noi cazuri India se mentine pe locul trei în…

- In intervalul 22-29 martie 2021, in Romania s-au inregistrat 39.585 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, in usoara crestere fata de saptamana anterioara (38.177). Cele mai multe cazuri in 24 de ore de la debutul pandemiei in Romania s-au inregistrat la 18 noiembrie 2020, respectiv 10.269. Recordul…

- Premierul Florin Citu a precizat, joi, la B1 TV, ca guvernul nu ia in calcul un nou lockdown, chiar daca numarul cazurilor neoi de infectare cu coronavirus este in creștere, informeaza News.ro . Florin Cițu a dezvaluit ca aceasta creștere a cazurilor noi de coronavirus se datoreaza faptului ca oamenii…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat anul trecut un deficit de 10,983 miliarde de euro, in crestere cu 4,79% comparativ cu 2019, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, luni, AGERPRES. Conform BNR, in structura, balanta bunurilor a consemnat…

- „Avem 10 milioane de hectare de culturi agricole și creștem in Romania doar 4 milioane de porci pe an, in timp ce Belgia are 3 milioane de hectare culturi agricole și crește 10 milioane de porci pe an”, spune Iosif Pazuric, proprietarul grupului de ferme Nutrientul SA Palota, județul Bihor. Producția…