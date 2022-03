Persoanele care nu pot sa-și plateasca amenzile vor lucra pentru folosul comunitații. Consilierii locali dintr-o comuna din Gorj au aprobat, prin hotarare, ca datoriile localnicilor provenite din amenzi sa fie transformate in zile de munca in comuna. Consiliul Local Crasna a adoptat o hotarare prin care a stabilit ce tip de munci vor presta cei care au amenzi, dar nu le platesc și sunt obligați sa munceasca in folosul comunitații. Sunt activitați de curațenie și intreținere spații verzi in școli, gradinițe, primarie și in jurul acestora, dar și de lucrari de intreținere și curațenie la terenurile…