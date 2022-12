În gheata de Mos Nicolae pot ajunge până la 18 aditivi alimentari și 75,4 grame de zahăr Astazi este Moș Nicolae, prilej prin care cei mici primesc dulciuri și cadouri, insa știm ce conțin de fapt dulciurile din ghetuțele celor mici? Un simplu cadou compus dintr-o cutie de bomboane și suc tip ceai poate ajunge pana la 18 aditivi alimentari și pana la 75,4 grame de zahar. De Moș Nicolae trebuie sa fim atenți la dulciurile pe care le oferim celor mici, pentru ca bomboanele și sucul tip ceai oferite drept cadou ajung pana la 18 de aditivi alimentari (E-uri), iar cele mai frecvent intalnite sunt: E330, E202, E160, E300, unele E-uri ajungand sa se repete de pana la 2 ori. Prin scanarea… Citeste articolul mai departe pe albaiulianul.ro…

Sursa articol si foto: albaiulianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Din punct de vedere nutritional, postul crestin-ortodox este o forma de vegetarianism, fiind restrictionat consumul de carne, lactate si oua, cu includerea, doar in anumite zile, a consumului de peste. In unele variante, mai stricte, ale postului crestin ortodox, este restrictionat si consumul de uleiuri…

- In aceasta perioada, consumatorii cauta alternative pentru a inlocui produsele consumate in mod uzual cu unele de post, iar in acest context InfoCons vine in sprijinul acestora cu informații utile despre numarul de aditivi alimentari, cantitatea de zahar și cantitatea de sare din pateul de post.

- Pateul vegetal este un adevarat pericol pentru sanatate, deoarece contine un numar foarte mare de aditivi alimentari. Cele mai multe produse au in lista lor de ingrediente peste 10 aditivi alimentari, ajungand si pana la 15. Cei mai multi sunt extrem de toxici pentru organismul nostru.De exemplu, E635…

- Trebuie sa citim cu atenție eticheta și sa ințelegem ca este posibil sa cumparam zahar, sare și E-uri in loc de medicamente , Organizația Mondiala a Sanatații a recomandat consumul unei cantitați de zahar de 25 g/zi. Potrivit InfoCons, in pastilele de supt se regasesc intre 0 – 1,5 grame […] Articolul…

- InfoCons a realizat un studiu pe baza informațiilor ce se regasesc pe etichetele produselor tip comprimate de supt. In cele ce urmeaza se vor aborda aspecte precum: cantitate de aditivi alimentari , cantitate de zahar și indulcitori , arome identificate, substanțele active folosite, precum…

- Inalti oficiali ai Agentiei de Control a Medicamentului si importatorii au fost chemati la audieri. Presedintele Gambiei, Adama Barrow, a spus ca autoritatile ”nu vor lasa nimic neverificat” in cadrul anchetei. Gambienii, infuriati pentru incidentele petrecute, se intreaba cine este responsabilul. Miercuri,…

- O alerta globala a fost emisa pentru patru siropuri de tuse, dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a lansat avertismente privind legatura dintre aceste produse farmaceutice și moartea a 66 de copii din Gambia. Pana in acest moment, compania care a fabricat produsele nu a oferit nicio explicație.…

- Produsul tip crenvursti Wudy a fost rechemat, in aceasta saptamana, din toate punctele de vanzare din Romania, ca urmare a detectarii Listeria Monocytogenes, conform InfoCons. „Aceasta actiune a fost demarata ca urmare a detectarii Listeria Monocytogenes, astfel retrangandu-se de la comercializare in…