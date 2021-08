Stiri pe aceeasi tema

- Craig Adams, antrenorul personal al lui Beyonce, s-a stins din viața din cauza complicațiilor provocate de coronavirus.Familia artistei este devastata de vestea teribila, mai ales ca antrenorul personal era considerat un om sanatos și in forma.Decesul s-a produs saptamana trecuta dupa ce a intrat in…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures propune declararea starii de alerta in judet, in conditiile in care trei operatori de salubritate au anuntat ca nu mai au platforme in care sa depoziteze deseurile colectate in zeci de localitati, potrivit news.ro. Membrii CJSU…

- In ultima perioada, chișinauienii au observat ca se atesta o lipsa acuta de taxiuri in Capitala, iar cauzele sunt diferite, spun responsabilii din cadrul Agenției Naționale de Transport Auto.

- Carmen Șerban a trecut printr-o situație bizara! Vedeta a ajuns pe mana Poliției dupa ce le-a povestit fanilor ca iși dorește sa aiba o partenera pentru animalul sau de companie. Ce s-a intamplat dupa intrece imaginația oricui. Carmen Șerban, intr-o situație bizara. Cum a ajuns pe mana Poliției In urma…

- La fel ca alimentele, machiajele sau medicamentele, exista cateva obiecte care au un termen de expirare. Deși nu te așteptai ca aceasta sa expire vreodata, ar fi bine sa scapi de ele și sa le inlocuiești la o anumita perioada de timp. Obiectele despre care nimeni nu știa ca expira. Cauza incredibila…

- Guvernul estimeaza ca, in ritmul actual, nici macar jumatate din populatia rezidenta nu va fi vaccinata pana la finalul anului impotriva Covid-19, in conditiile in care la toamna/iarna este asteptat un nou val de infectari.

- Consilierii locali ai municipiului Targu Mureș au fost convocați in ședința, de indata, pentru ziua de vineri, 11 iunie, ora 15.00. In debutul ședinței, consilierul local Radu Balaș (POL) i-a atenționat pe colegii prezenți online ca ședința nu poate demara atata timp cat consilierii locali nu au primit,…

- Vaccinarea anti-COVID-19 avanseaza greu in satele care nu au medici de familie. Din cauza lipsei personalului medical, in mai multe localitati rurale imunizarea are loc odata pe saptamana, iar capacitatea de vaccinare este limitata.