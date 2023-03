Forțarea validarii legii privind reformarea sistemului de pensii ocolind parlamentul a fost scanteia care, incepand de joia trecuta, a dus la o creștere a amplorii mișcarii de protest la Paris și in toata Franța. Apelul a opt mari sindicate franceze chemand la ieșirea in strada pentru a opri legea conceputa de guvern privind reformarea pensiilor […] Articolul In Franța crește tensiunea sociala, guvernul Borne se clatina. Sindicatele anunța continuarea protestelor apare prima data in Curierul National .