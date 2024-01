Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus-o pe Rachida Dati, fost ministru al lui Nicolas Sarkozy, pentru a se alatura noului sau guvern, o miscare surprinzatoare de natura sa ii slabeasca si mai mult pe adversarii sai conservatori si care semnaleaza dorinta de a aduce experienta politica in cabinetul…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a felicitat, marți, pe Gabriel Attal, desemnat noul prim-ministru al Franței, subliniind ca Guvernul de la Bucuresti este pregatit sa lucreze impreuna pentru a consolida parteneriatul strategic, inclusiv la nivel economic și sectorial.

- In Franta, presedintele Emmanuel Macron urmeaza sa desemneze, astazi, un nou sef de guvern, dupa demisia premierului Elisabeth Borne, erodata de reformele nepopulare, mai ales in privinta pensiilor si a migratiei. Sunt de asteptat si alte schimbari in guvern, in incercarea presedintelui de a-si relansa…

