2021 a fost anul in care legendarul grup ABBA s-a intors in atența fanilor din intreaga lume cu un nou album, inregistrat la aproape 40 de ani de la precedentul, un succes fulminant in topurile muzicale mondiale. Pe B1 TV, revedem de Craciun filmul turneului lor din anul 1977, desfașurat in Australia. B1 TV difuzeaza in exclusivitate in Romania filmul ABBA, The Movie, o opera cinematografica de excepție, care este in mare parte compusa din imagini și interpretari de la concertele indragitei trupe din timpul turneului din Australia, din 1977. De asemenea, filmul conține și imagini deosebite din…