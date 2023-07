Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden este in drum spre Europa. El este asteptat duminica in Marea Britanie, unde se va intalni cu premierul Rishi Sunak si cu regele Charles al III-lea, inainte de a participa la summitul NATO de saptamana viitoare de la Vilnius, Lituania, relateaza Reuters. Dupa summit, liderul…

- Presedintele american Joe Biden este in drum spre Europa, fiind asteptat duminica in Marea Britanie, unde se va intalni cu premierul Rishi Sunak si cu regele Charles al III-lea, inainte de a participa la summitul NATO de saptamana viitoare de la Vilnius, Lituania, relateaza Reuters.Casa Alba a declarat…

- Președintele SUA, Joe Biden, pleaca duminica spre Europa, unde va ajunge in trei țari – Marea Britanie, Lituania și Finlanda –, un scurt turneu care are loc intr-un moment-cheie al razboiului din Ucraina, noteaza The Guardian.Turneul lui Biden in țarile europene va fi dominat probabil de discuțiile…

- Președintele american Joe Biden va efectua un turneu diplomatic european in perioada 9-13 iulie, oprindu-se la Londra, participand la summitul NATO de la Vilnius și apoi o vizita in Finlanda, a anunțat Casa Alba. La Londra, el se va intalni cu regele Charles III și cu premierul Rishi Sunak, urmand a…

- Pe 9 iulie, președintele SUA, Joe Biden, incepe un maraton diplomatic in Regatul Unit al Marii Britanii, Lituania și Finlanda, state cheie pentru sprijinul Ucrainei in fața invaziei ruse. Turul va dura pana pe 13 iulie, informeaza Casa Alba.

- Cei doi au prezentat la Casa Alba o ”Declaratie Atlantica” ce prevede aceasta cooperare. U.K. Prime Minister Rishi Sunak met with President Biden, CEOs and even a baseball mascot in the U.S. capital this week as he promoted economic and business ties between the two countries — The Wall Street Journal…

- Convorbiri intre presedintele SUA si premierul britanic, saptamana viitoare, la Washington. Premierul britanic Rishi Sunak va purta convorbiri cu presedintele american Joe Biden, saptamana viitoare, la Washington, pe agenda discutiilor fiind imbunatatirea relatiilor economice si acordarea de sprijin…

- Occidentul se joaca cu focul dupa ce Statele Unite au dat recent unda verde unor viitoare livrari de avioane de vanatoare de tip F-16 Ucrainei, a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, relateaza AFP. Serghei Lavrov deplange ”o escaladare inacceptabila”, intr-un inteviu acordat televiziunii…