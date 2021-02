Peste numai cateva zile, scolile si gradinitele se vor redeschide pentru a se relua cursurile fata in fata. In Dolj, zeci de scoli si gradinite nu au autorizatie de securitate la incendiu. In plus, 130 de cladiri in care functioneaza unitati scolare nu indeplinesc conditiile minime de igiena. Pe 8 februarie, multi elevi vor reveni in banci. In multe situatii, copiii vor regasi aceleasi conditii, fara autorizatii de securitate la incendiu si fara autorizatii sanitare. Conform datelor Inspectoratului Scolar Judetean Dolj, 174 cladiri au fost puse pe lista celor care necesita autorizație de securitate…