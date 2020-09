Stiri pe aceeasi tema

- Acesta fusese confirmat cu COVID-19 in data de 4 septembrie si a fost internat la Spitalul suport COVID din Caracal, dar pentru ca starea sa de sanatate s-a deteriorat, a fost transferat la Spitalul Colentina din Capitala. Ion Aliman (57 de ani) a fost capitan de vas de croaziera pana in 2012, cand…

- Ion Aliman, candidatul PSD pentru functia de primar al localitatii Deveselu, a castigat alegerile, desi a decedat cu 10 zile in urma.PSD si -a concentrat campania spre a-i conduce pe alegatori sa-l voteze pe candidatul decedat, iar oamenii l-au votat covarsitor pe Aliman, care si-ar fi inceput al treilea…

- "Legea nu exista pentru Vela! Cand stai prea mult cu interlopii, incepi sa ai aceleasi obiceiuri! Ministrul de Interne trebuia sa fie primul care vegheaza la respectarea legii in privinta organizarii alegerilor locale de maine! Vela este insa primul care o incalca! Pana ieri, cand era intrebat, Vela…

- Numele primarului decedat al comunei Deveselu, Ion Aliman, care candida la scrutinul de duminica pentru un nou mandat, din partea PSD, ramane pe buletinele de vot deoarece aceste documente au fost tiparite inainte de decesul candidatului, potrivit reprezentantilor Biroului Electoral Judetean (BEJ)…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a adoptat, miercuri, planul general de masuri cu privire la alegerile locale din 27 septembrie. "Tinand cont de actualul context generat de pandemia de COVID-19, reprezentantii institutiilor cu responsabilitati in organizarea si desfasurarea alegerilor au subliniat,…

- Perioada electorala aferenta alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale programate in data de 27 septembrie incepe miercuri. Scrutinul va fi unul atipic, in contextul epidemiei de COVID-19.Campania electorala va incepe pe 28 august. Potrivit presedintelui Autoritatii Electorale Permanente,…

- Vicepremierul Raluca Turcan îi contrazice pe liderii opoziției care au cerut amânarea alegerilor locale și susține ca scrutinul poate avea loc în bune condiții, la termenul stabilit - 27 septembrie.Turcan a spus, marți, la Botoșani, ca "Guvernul îsi doreste organizarea…

- Alegerile locale din acest an vor avea loc in ziua de duminica, 27 septembrie, transmite Autoritatea Electorala Permanenta intr-un comunicat de presa. De asemenea, campania electorala va incepe in data de 28 august 2020 si se va incheia in ziua de sambata care preceda data alegerilor, respectiv in data…