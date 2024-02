În decembrie, la AJPIS Teleorman au fost depuse 106 dosare de acordare a alocației pentru copii născuți în alte state UE Social In decembrie, la AJPIS Teleorman au fost depuse 106 dosare de acordare a alocației pentru copii nascuți in alte state UE februarie 1, 2024 11:53 Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala Teleorman informeaza ca, in luna decembrie 2023, a platit prestații in suma de 61.885.172 lei, pentru un numar de 168.611 beneficiari, suma ce include și taxele poștale aferente. De asemenea, in aplicarea prevederilor D.L.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, au fost depuse 12 dosare,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

