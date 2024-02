In curtea bisericii ortodoxe „Nașterea Domnului” din Baia Mare (biserica de langa Spitalul Județean) va fi construita o gradinița noua, in urma unui parteneriat intre Episcopia Ortodoxa și Consiliul Județean Maramureș. ”Am discutat astazi cu Preasfințitul Parinte Iustin, Episcop al Maramureșului și Satmarului despre parteneriatul dintre Episcopie și Consiliul Judetean Maramures pentru realizarea unei gradinițe in curtea bisericii „Nașterea Domnului” din Municipiul Baia Mare. Consiliul Județean Maramureș va finanța construcția și dotarile gradiniței, pentru a asigura cele mai bune condiții de ingrijire…