Confruntata cu o grava criza financiara in urma inghetarii finantarilor americane, Agentia Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) prevede in aceasta vara sa amane plata salariilor si sa suspende misiuni in Fasia Gaza, potrivit unui responsabil al ONU, citat de AFP.



"In saptamanile viitoare, vor exista reduceri dureroase in asistenta de urgenta adusa Fasiei Gaza si in alte parti in regiune" de catre UNRWA, a indicat Consiliului de Securitate coordonatorul Natiunilor Unite pentru Orientul Mijlociu, Nikolay Mladenov.



"In Gaza, aceasta se va traduce prin amanarea…