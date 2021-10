Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca pana vineri trebuie luata o decizie daca școlile vor continua cu prezența fizica sau vor trece in online daca rata de infectare trece de 6 la mie. „Daca vineri se va depași pragul de 6 la mie in București de exemplu, dupa regulile de azi școlile intra…

- El a precizat ca personalul din invatamant este vaccinat in proportie de 61 , iar elevii in proportie de peste 15 .Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, astazi, ca 99,7 dintre cei aproape 3 milioane de elevi si prescolari pot incepe scoala cu prezenta fizica si a subliniat importanta vaccinarii…

- Premierul Florin Citu a declarat, la videoconferinta cu prefectii si reprezentantii DSP, ca anul scolar trebuie sa se deruleze cu prezenta fizica, iar siguranta copiilor sa fie in prim plan, mentionand ca este necesara respectarea regulilor stabilite. "Maine incepe anul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat joi o hotarare care vizeaza funcționarea școlilor in funcție de incidența cazurilo de COVIDdin fiecare localitate. Este vorba de hotararea care prevede abilitarea Ministerului Educației și Ministerului Sanatații in vederea emiterii unui…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi seara o declarație de presa in urma intalnirii pe care a avut-o cu conducerea Ministerului Educației și Sanatații pe tema deschiderii noului an școlar. Astfel, pe 13 septembrie, școala va incepe in format fizic, iar festivitațile de deschidere se vor organiza…

- Școlile incep cursurile in 13 septembrie cu prezenta fizica a elevilor Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. Toate scolile vor începe cursurile în 13 septembrie cu prezenta fizica a elevilor si se vor închide doar daca incidenta cazurilor COVID va…

- Din 13 septembrie, șoacla va incepe cu prezenta fizica. „Asta este decizia la acest moment”, a anunțat, joi seara, ministrul educației, Sorin Cimpeanu, la Digi 24 . Ministrul educației a precizat ca, in cazul in care pandemia se va agrava, sunt pregatite si scenariile de functionare. „Daca vom avea…

- Ministrul Educației a facut anunțul : cand va incepe școala și in ce condiții se vor desfașura cursurile Ministrul Educației a facut anunțul : cand va incepe școala și in ce condiții se vor desfașura cursurile Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de…