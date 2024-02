Stiri pe aceeasi tema

- In Ședința Guvernului din 31 ianuarie 2024 a fost aprobata Ordonanta de urgenta ce modifica si completeaza OUG nr. 67/2023 privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse agricole si alimentare, precum si pentru implementarea unor…

- Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal COMUNICAT DE PRESA O noua lege reglementeaza stoparea creșterii prețurilor produselor alimentare de baza Președintele Klaus Iohannis a promulgat un

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat un act normativ emis de Guvernul susținut de PNL, in scopul reducerii inflației și creșterii puterii de cumparare a romanilor. Legea nr. 10/2024 reglementeaza instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la produsele…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 67/2023 privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare

- Presedintele Klaus Iohannis promulgat, luni, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse agricole si alimentare, precum si pentru stingerea unor obligatii fiscale datorate…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi prelungirea plafonarii cu inca sase luni a politelor RCA la nivelul din februarie 2023, la care se adauga rata inflatiei de maximum 6,8%. „E o decizie importanta pentru ca Romania are un parc auto extrem de consistent. A plafonat pentru inca sase luni Executivul…

- Guvernul intenționeaza sa continue și anul viitor cu plafonarea prețurilor la energie și limitarea adaosului comercial la alimentele de baza, potrivit unui discurs al premierului Marcel Ciolacu, citit luni in Parlament de vicepremierul Marian Neacșu, in ședința solemna consacrata aniversarii Zilei Naționale…

- Riscurile intrarii in recesiune a economiei Romaniei au crescut odata cu masurile fiscale luate de PSDNL, care incearca astfel sa-și protejeze bazinul electoral al bugetarilor pe seama mediului privat. „Niciuna (dintre țarile din regiune, n.red.) nu are problema fiscal-bugetara pe care o are Romania",…