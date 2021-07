​Gigantul media Tencent Games spune ca folosește tehnologii de recunoaștere faciala pentru a-i opri pe tineri sa joace și noaptea diverse jocuri video. O lege din 2019, care-și propune sa lupte cu dependența de jocuri video, spune ca cei sub 18 ani NU trebuie sa joace între orele 22 și 8. Masura a stârnit îngrijorare, dar are și mulți adepți.



