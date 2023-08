În ce țări europene vor avea loc alegeri până la sfârșitul acestui an Milioane de alegatori europeni vor fi la urne inainte de sfarșitul acestui an. Scrutinele din Polonia și Țarile de Jos vor fi cruciale pentru Uniunea Europeana, putand sa aiba consecințe asupra deciziilor luate la Bruxelles. Alegerile legislative din Polonia sunt prevazute pentru data de 15 octombrie cu partidul aflat la putere ”Dreptate și Justiție” (Prawo I Sprawiedliwosc, PiS), in frunte. Dar opoziția, prin Platforma civica a fostului premier și președinte al Consiliului European Donald Tusk, crește in sondaje. PiS spera sa obțina al treilea mandat și sa-și continue politica naționalista,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

