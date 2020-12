Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Belei a fost invitat la emisiunea Xtra Night Show, dupa anunțul victoriei sale in sezonul 8 Chefi la cuțite. Intervenția mentroului sau, Sorin Bontea, l-a facut pe caștigator sa izbucneasca in lacrimi.

- Sezonul 8 ”Chefi la cuțite” și-a ales aseara caștigatorul. Ionuț Belei, parte a echipei lui chef Sorin Bontea, a pus mana pe marele premiu, ravnitul trofeu, dar și o doza de notorietate cu care va reveni in Romania, dupa mulți ani petrecuți in Germania. Inainte de deznodamant, publicul a trecut prin…

- „Asta vreau sa fac si cu premiul. Vreau sa merg in Franta, sa fac un curs renumit. (…) Doresc si tind sa aduc bucataria romaneasca la un alt rang, pentru ca si noi meritam sa intram in cartea de la Michelin si cu siguranta avem potential in Romania", spus Ionut, la Xtra Night Show. Castigatorul de la…

- S-a aflat cine este, de fapt, iubita lui Ionuț Belei. Caștigatorul de la Chefi la Cuțite a anunțat ce va face cu banii, alaturi de prietena lui. Planurile pe care le aveau se vor concretiza mult mai repede, acum ca Ionuț Belei a caștigat marele premiu Chefi la Cuțite in valoare de 30000 de euro. […]…

- Ionuț Belei a avut parte de experiențe miunate in competiția Chefi la cuțite, dar cea mai memorabila, de departe, este momentul in care a aflat ca este caștigatorul sezonului 8. Tanarul concurent a plecat acasa cu premiul cel mare, in valoare de 30.000 de euro.

- Astazi a avut loc semifinala sezonului 8 din Chefi la cuțite! Ionuț Belei, Maria Șandru și Roxana Blenche sunt cei trei finaliști! Maine unul dintre ei va deveni caștigatorul competiției de la Antena 1!

- Mai sunt doar cateva zile pana la marea finala Chefi la cuțite, sezonul 8. Caștigatorul va primi trofeul și suma de 30.000 de euro, dupa ce ii va convinge pe jurați ca merita acest lucru.Antena 1 a anunțat ca marea finala „Chefi la cuțite” sezonul 8 va avea loc marți, in data de 15 decembrie, cand cei…

- In ediția 36 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, toate cele trei echipe au intrat la duel. Proba este una dificila, dar batalia a devenit și mai dificila atunci cand Ionuț Belei a decis sa iți foloseasca amuleta!