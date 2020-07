Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii romani care au vrut sa mearga in concediu in Grecia se intorc in țara. Aceștia au fost intorși din drum la granița deoarece nu au facut testele care sa demonstreze ca nu sunt infectați cu noul coronavirus . Romanii au vrut sa plece in vacanța fara sa faca testul de coronavirus sperand ca pot…

- Mai mulți romani care au vrut sa petreaca vacanța in Grecia se intorc in țara. Oamenii au ajuns, cu mașinile, pana la granița și au aflat ca nu pot intra in Grecia deoarece nu au facut testele care sa demonstreze ca nu sunt infectați cu noul coronavirus. Știau ca sunt obligatorii de la ora 6 a acestei…

- Ludovic Orban a transmis joi seara la Digi24 ca cei care pleaca zilele acestea in vacante in Bulgaria pot sa plece linistit. Premierul a atras, insa, atentia ca romanii care ar urma sa plece peste o saptamana in vacanta ar trebui sa verifice site-ul INSP, pentru a vedea daca la intoarcere trebuie sa…

- Autoritatile cipriote au impartit in doua categorii tarile din care turistii pot vizita Cipru, pe baza datelor epidemiologice disponibile la nivel international, dupa ce tara si-a redeschis aeroporturile inchise din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza agentia cipriota de presa CNA, potrivit Agerpres.

- Romanii care pleaca in vacanța in Grecia sau in Bulgaria trebuie sa stea in izolare 14 zile, la revenirea in țara. Masura ar putea fi ridicata de la 15 iunie, anunța ministrul Economiei, Virgil Popescu. „Romanii pot merge in Grecia și Bulgaria, doar ca la intoarcere regula spune ca trebuie sa intre…

- Romanii care pleaca in vacanța in Grecia sau in Bulgaria trebuie sa stea in izolare 14 zile, la revenirea in țara, a anunțat ministrul Economiei, Virgil Popescu. Masura s-ar putea ridica insa de la 15 iunie. ”Romanii pot merge in Grecia și Bulgaria, doar ca la intoarcere regula spune ca trebuie sa intre…

- Romanii care pleaca in vacanța in Grecia sau in Bulgaria trebuie sa stea in izolare 14 zile, la revenirea in țara. Masura ar putea fi ridicata de la 15 iunie, anunța ministrul Economiei, Virgil Popescu.

- Trei sferturi dintre romani ar fi de acord sa se revina asupra restrictiilor daca va creste numarul persoanelor infectate, asta arata cel mai recent studiu IRES. In plus, 3 din 10 romani care obișnuiau sa plece in vacanta nu vor merge in concediu in aceasta vara.