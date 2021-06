Stiri pe aceeasi tema

- Rusaliile sau Pogorarea Duhului Sfant reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori creștine. Denumirea de Cincizecime a acestei zile vine de la faptul ca se praznuiește la cincizeci de zile dupa Paște. Sarbatoarea de Rusalii este celebrata, anual, la 50 de zile dupa Paște. De fiecare data, Pogorarea…

- Raed Arafat a explicat ca pentru a ridica anumite restricții la sub 3 la mia de locuitori nu este nevoie de o decizie a CSUMB, ci doar de o constatare.„In momentul in care a scazut sub 3 la mie se intra in scenariul de sub 3 la mie. Este o constatare, o decizie luata pe constatarea facuta”, a explicat…

- Un nor de praf saharian ajunge de Paști in Romania. Depunerile de praf vor putea fi observate la inceput in regiunile sud-vestice, apoi și in restul țarii. In perioada 30 aprilie – 3 mai, circulația...

- Avand in vedere situatia critica in care a ajuns Romania dupa o noua amanare la Bruxelles a Planului National de Redresare si Rezilienta, PSD face un apel catre toate formatiunile politice parlamentare sa iasa din logica orgoliilor de partid si sa colaboreze pentru realizarea unui plan national viabil…

- Intervalul orar al restricțiilor pentru Slujba de Inviere va fi adaptat, in așa fel incat credincioșii sa poata participa fizic, anunța Florin Cițu. Premierul a cerut cultelor sa susțina in randul credincioșilor campania de informare cu privire la vaccinare. „Am avut astazi o intalnire extrem…

- Coaliția de guvernare poarta discuții pentru flexibilizarea masurilor de restricție impuse in contextul pandemiei de SARS-COV-2, dar și despre stadiul elaborarii Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a declarat președintele PNL, Ludovic Orban. „A fost adoptata Hotararea de Guvern privind…

- Kosovo si-a deschis duminica oficial o ambasada in orasul disputat Ierusalim, pe care l-a recunoscut astfel drept capitala a Israelului, a anuntat ministerul de externe kosovar, potrivit AFP. Misiunea diplomatica a fost inaugurata printr-o scurta ceremonie in timpul careia drapelul Kosovo…