În ce culori va fi disponibil noul iPhone 14. Noul telefon va fi lansat de Apple în toamnă In ce culori va fi disponibil noul Iphone 14. Noul telefon va fi lansat de Apple in toamna. Fanii Apple trebuie sa știe cu ce surprize vine producatorul de aceasta data. Se preconizeaza ca cei de la Apple vor sa aduca in fața noi culori la telefoane mobile. Astfel, s-ar putea sa vedem un iPhone 14 mov, dar și unul vișiniu. De asemenea, nuanța de albastru pe care o știam ar putea fi și ea modificata. Nu doar iPhone 14 ar urma sa primeasca o schimbare de culoare mov. Zvonurile spun ca iPhone 14 Pro va include o opțiune violet, deși probabil o nuanța mata mai inchisa, in concordanța cu stilul telefoanelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

