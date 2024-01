Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Weil este expert in medicina integrativa, fondator și director al Centrului Andrew Weil pentru Medicina Integrativa de la Universitatea din Arizona. Inspirați pe nas in timp ce numarați pana la 4Ține-ți respirația in timp ce numeri pana la 7Expirați in timp ce numarați pana la 8Dr. Weil spune ca…

- „Tehnica salamului” este numele metodei folosita de Stalin in Europa de Est ca sa distruga politicile liberale. Romania a fost prima țara unde a fost testata procedura, pe finalul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Sovieticii au inceput sa lucreze din unghiuri aparent fara legatura la impunerea unor…

- Municipiul Adjud va gazdui astazi, cu incepere de la ora 9.30, o expoziție de tehnica militara care va avea loc in zona Piațetei „Ion Dichiseanu“ și la care sunt așteptați sa participe toți adjudenii. „In baza Dispoziției nr. 1122/21.11.2023 a primarului municipiului Adjud in data de 23 noiembrie 2023,…

- Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) dispune de o stație I.T.P. autorizata R.A.R., dotata cu aparatura moderna, pentru realizarea inspecției tehnice periodice pentru: autoturisme; autovehicule sub 3,5 tone; autovehicule peste 3,5 tone; remorci fara sistem de franare, remorci și rulote sub…

- Continue reading STENOGRAME din dosarul soacrei primarului din Baia Mare care ar fi vrut sa-i plateasca acestuia achitarea: Pai in ce consta…Sa-i dea daca se poate achitare. Așa sa-i spuneți. Și eu pentru treaba asta pot plati. Jumatate acuma, jumatate la sentința at Info real.

- Cantarețul Fedez a folosit metoda pentru a trata depresia, dar ludopatia este, de asemenea, vizata. Activitatea creierului, care, pe langa guvernarea mișcarilor corpului, regleaza și dorințele și comportamentele, este electrica. O metoda utila in diverse domenii terapeutice, stimularea magnetica transcraniana…

- Conținut oferit de: Partener extern. Criolipoliza este, fara indoiala, una dintre cele mai populare metode non-invazive de slabire in zilele noastre. Aceasta tehnica se bucura de o popularitate in creștere, mai ales in randul vedetelor, datorita rezultatelor sale eficiente și a tehnologiei avansate…

- Manifestarile organizate cu ocazia Zilei Armatei Romaniei au debutat marți, 24 octombrie, cu simpozionul de la la Muzeul de Istorie, in cadrul caruia au avut loc o lansare de carte, un moment artistic și o festivitate de premiere a elevilor de la Liceul de Arte „Balașa Doamna”, care au realizat picturi…