- Copiii cu varsta de 12 ani și peste se pot vaccina impotriva Covid-19 incepand de miercuri, 2 iunie, dupa cum a anunțat Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Copiii vor putea fi programați in platforma prin contul parinților. Schema de vaccinare…

- Un punct de vaccinare anti COVID-19 a fost deschis in aceasta dimineața, in capatul Bulevardului Transilvaniei, din Alba Iulia. Potrivit informațiilor puse la dispoziție de DSP Alba, azi toața ziua pana deseara la ora 20:00, trecatorii se pot opri pentru a primi vaccinul anti-COVID de tip Pfizer sau…

- 75.451 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. In total, 4.113.110 de romani au fost vaccinați de la inceputul campaniei, 951.729 cu o doza și 3.161.381 cu…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV a anuntat marti ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 78 de reactii adverse. Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19…

- Peste 66.500 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 in ultimele 24 de ore, fiind inregistrate 50 de reactii adverse. Totodata a fost depasit pragul de 2 milioane de persoane vaccinate cu ambele doze, a anuntat luni Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19…

- Autoritațile au anunțat ca Romania a ajuns la 5.000.000 de doze administrate. Campania nationala de vaccinare anti-COVID a inceput in Romania in data de 27 decembrie 2020. „In aceasta seara am depașit pragul de 5.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei naționale de vaccinare impotriva…

- Persoanele care au facut prima doza de vaccin anti-COVID in strainatate si vor sa faca rapelul in Romania trebuie sa aleaga un centru de vaccinare din tara noastra si sa il contacteze cu minimum 72 de ore inainte de data programata, transmite Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind…

- Peste 740.000 de persoane s-au inscris pana sambata, la ora 19.00 pe listele de așteptare pentru a se vaccina impotriva noului coronavirus, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Pe platforma informatica de vaccinare dezvoltata de STS erau…