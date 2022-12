Aprinderea lumanarilor de Hanuca, sarbatoarea evreiasca a luminilor, a inceput in acest an in seara de 18 decembrie. Timp de 8 zile, in fiecare casa evreiasca se celebreaza rededicarea Templului din Ierusalim in urma victoriei revoltei conduse de frații Macabei asupra monarhiei seleucide din Siria, ...