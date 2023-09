În anul 2024 angajații la stat nu vor mai primi vouchere de vacanță In anul 2024, guvernul nu o sa mai acorde vouchere de vacanta angajatilor din institutiile publice, conform ultimei variante a proiectului de OUG. Totodata, in anul 2024, guvernul nu va mai deconta serviciile turistice indiferent de achiziția directa sau prin intermediul unei agentii de turism licentiate, pentru persoanele din institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, inființate pe langa instituțiile publice, in limita a 1.600 lei anual pentru un salariat, se arata in proiectul de OUG. De pe data… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

