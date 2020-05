Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza angajatorii și beneficiarii prestarii de servicii ca obligațiile ce le revin, in conformitate cu art. 34 din OG nr.25/2014 privind incadrarea in munca și detașarea strainilor in Romania se mențin in perioada starii de urgența. De asemenea, cetațenii straini,…

- Cetatenii straini carora le-au incetat contractele de munca au posibilitatea de a ramane pe teritoriul Romaniei pentru a gasi un nou angajator, a informat, vineri, Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI), transmite Agerpres. „Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza angajatorii si beneficiarii…

- In scopul punerii in aplicare a masurilor obligatorii de prevenire a raspandirii COVID-19, avand in vedere limitarile impuse in ceea ce privește libertatea de deplasare a persoanelor, Inspectoratul General pentru Imigrari dispune noi masuri de gestionare a activitații in relația cu cetațenii straini…

- Conform ordonantei militare nr2 din 21 martie, de duminica, de la ora 22:00, s-au inchis mall-urile, dar si cabinetele de stomatologie:Ordonanța militara nr. 2 din 21 martie 2020:Art.1. – (1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara.(2) Prin excepție, sunt permise intervențiile…

- In contextul masurilor de prevenire si limitare a raspandirii infecției cu coronavirus (COVID-19), Inspectoratul General pentru Imigrari stabilește noi masuri pentru cetațenii straini, care vor fi aplicate in perioada instituirii starii de urgența. Se suspenda activitatea de preluare a cererilor de…

- Politistii de imigrari, in ultima saptamana, au emis cetatenilor straini si europeni 1.385 de documente privind sederea sau rezidenta pe teritoriul Romaniei, in diverse scopuri si au primit peste 1900 cereri de avize de angajare/detasare. In urma actiunilor organizate de combatere a sederii ilegale…

- Au fost inregistrate 94 cereri de azil, iar pentru 23 de persoane au fost emise hotarari de respingere Politistii de imigrari, in ultima saptamana, au emis cetatenilor straini si europeni 1385 de documente privind sederea sau rezidenta pe teritoriul Romaniei, in diverse scopuri si au primit peste 1900…