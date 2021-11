În 30 de parcuri de joacă din Iași vor fi montate camere de supraveghere Primaria va monta camere video in 30 de locuri de joaca recent modernizate si va realiza infrastructura necesara pentru extinderea capabilitatilor sistemului existent de supraveghere. In acest sens, municipalitatea a lansat o licitatie, iar valoarea contractului trece pragul de 1,2 milioane lei, fara TVA. Proiectul prevede extinderea si reconfigurarea actualului sistem cu echipamente precum servere, unitati de stocare, routere si licente aferente. De exemplu, sistemul va fi extins ca sa accepte cel putin 2.000 de camere cu pastrarea tuturor functionalitatilor camerelor deja instalate. „Inlocuirea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

