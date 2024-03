În 2024, românii descoperă noi insule Grecia este destinația preferata de romani pentru vacanțele de vara. In ultimii ani, agențiile de turism au observat ca foarte mulți turiști din țara noastra iși fac cel puțin o vacanța de vara pe plajele grecești, chiar daca aleg și alte destinații, mulț Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia este una dintre cele mai iubite destinații turistice de romani. Un lucru care ne descurajeaza de multe ori este distanța. Desigur, cu avionul facem cateva ore, dar situația este diferita atunci cand vine vorba despre calatoria cu propria mașina. Din fericire, un nou proiect ne poate oferi șansa…

- Romanii, alaturi de marocani, sirieni și brazilieni, sunt cetațenii care cauta cel mai des sa paraseasca țara pentru unul dintre statele dezvoltate din Uniunea Europeana, conform statisticilor Eurostat. Aproape un milion de persoane au obținut cetațenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene…

- GRECIA Descopera minunatele insule Grecești Cu o istorie bogata, plaje uimitoare si o arhitectura medievala impresionanta, insula Rhodos atrage sute de mii de turisti in fiecare an, pe cei mai multi in sezonul cald, cand se pot bucura de plajele splendide, cu nisip fin, langa valurile linistite ale…

- Conform celor mai recente date pentru perioada 1 decembrie 2023 – 31 ianuarie 2024, numarul total de inregistrari turistice in Bulgaria este de 937.527. Aceasta cifra a crescut cu putin peste 5% fata de perioada de la 1 decembrie 2022 pana la 31 ianuarie 2023. Cei mai numerosi sunt turistii din Bulgaria…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza ori care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Politia Locala a emis a avertizare cu privire la existenta unui risc crescut de producere a unor proteste violente in Atena, in ciuda interzicerii oricarui…

- In cadrul acestei intalniri, Prim-ministrul Marcel Ciolacu a fost insoțit de viceprim-ministru Marian Neacșu, consilierii de stat in Cancelaria Prim-Ministrului Carmen Orban și Minel Ivașcu, secretarul de stat in Ministerul Sanatații Alexandru Rogobete și secretarul de stat in Cancelaria Prim-Ministrului…

- Vești bune pentru romani! Turiștii de la noi din țara, care merg in vacanța la greci, ar putea sa nu mai stea la controalele Schengen. Ar putea fi dat o lege care sa ii scuteasca pe turiști de cozile infernale care se formeaza in sezonul estival. Cine susține aceasta idee. Fara controale la frontierele…

- In anul care se incheie, romanii au inceput sa calatoreasca din nou dupa pandemia de coronavirus, planificandu-si concediile din timp. Care au fost cele mai populare destinatii, aflam din materialul realizat de Alexandru Avram. Reporter: Conform unei analize efectuate de una dintre cele mai accesate…