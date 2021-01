În 2020 s-au înregistrat mai multe victime în accidente aviatice în ciuda zborurilor puține. Care este explicația In 2020 au murit mai multe persoane in accidente aviatice in ciuda faptului ca pe parcursului anului trecut au zburat mai puține avioane. Numarul de avioane care s-au prabusit anul trecut a scazut cu 50%. Cu toate acestea, numarul de victime a crescut, scrie Reuters. Conform unei firme de consultanta din Olanda, in 2020 au avut loc 40 de accidente care au implicat avioane comerciale de mari dimensiuni. In total au avut loc cinci incidente mortale care s-au soldat cu 299 de victime. In 2019 s-au produs 86 de accidente, dintre care opt mortale, in care si-au pierdut viata 257 de persoane. „Rata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in accidente in care au fost implicate avioane comerciale de mari dimensiuni a crescut in 2020 la nivel mondial, chiar daca numarul de avioane care s-au prabusit anul trecut a scazut cu 50%, a anuntat vineri o firma de consultanta olandeza, potrivit Reuters.

