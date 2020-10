Imunolog: 'Statul în casă poate afecta imunitatea' Dr. Dan Erickson, un imunolog din Statele Unite, spune ca statul in casa are și dezavantaje. Conform specialistului, imunitatea se formeaza atunci cand ne expunem la viruși și bacterii, iar daca ne izolam, capacitatea de lupta a organismului scade, potrivit Antena 3. Citește și: ALERTA de inundații in 17 județe, valabila pana miercuri „Vreau sa va vorbesc despre sistemul imunitar. Dr. Massihi și cu mine, amandoi avem experiența de mulți ani in microbiologie, biochimie și virusologie. Scopul nostru in viața este sa ințelegem virușii aștia. Vreau sa va explic cateva lucruri elementare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Niciodata in istoria sanatatii publice, imunitatea colectiva nu a fost utilizata ca strategie pentru a reactiona la o epidemie si cu atat mai putin la o pandemie. Este problematic din punct de vedere stiintific si etic", a declarat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intr-o conferinta de…

- Statul american Alaska a fost zguduit, marti, de un cutremur cu magnitudine 6.4, relateaza CNN. Autoritatile au anuntat ca vor verifica posibilele efecte. Cutremurul, declarat initial cu magnitudinea de 6.5 grade pe scara Richter, a fost urmat de mai multe replici, conform Institutului de Geologie…

- Inscrierile online se deschid la ora 13:00. Scopul programului este reducerea consumului de energie din casele romanilor si a emisiilor de gaze cu efect de sera. Cu alte cuvinte: cresterea eficientei energetice si/sau utilizarea energiei din surse regenerabile in locuintele unifamiliale existente, situate…

- Președintele Trump a semnat in weekend un ordin executiv care le interzice companiilor americane sa mai aiba relații comerciale cu doua companii chinezești, Tik-Tok și WeChat. Ordinul intra in aplicare de pe 15 septembrie. Un efect surprinzator al acestei decizii l-ar pute resimți compania Apple și…

- Donald Trump a anuntat joi ca va reimpune taxele vamale de 10% la aluminiu din Canada incepand cu 16 august, apreciind ca statul canadian ''profita'' de Statele Unite, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Raluca Turcan, derapaj in direct: 'Aproape ca au format o alianta, alianta PSD…

- Nadia Comaneci, probabil cel mai cunoscut sportiv roman din istorie, locuiește acum in Statele Unite ale Americii. Nascuta la Onești și ajunsa acum la 58 de ani, Nadia Comaneci este prima gimnasta din istorie care a luat 10 perfect la o ediție de Jocurile Olimpice. Se intampla in 1976, la Montreal. …

- Trei furtuni tropicale amenința Statele Unite și Insulele Caraibe. Este vorba despre uraganul Hanna, in Golful Mexicului, uraganul Douglas așteptat in Hawaii și furtuna tropicala Gonzalo, in Atlantic, scrie CNN.

- Anticorpii anti-coronavirus ai persoanelor care au prezentat simptome usoare de COVID-19 scad considerabil in primele trei luni dupa infectare, conform constatarilor unui nou studiu publicat marti si citat de agentia Xinhua. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea California din Los Angeles,…