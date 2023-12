Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Judeteana a Finanțelor Publice Salaj aduce la cunoștința contribuabililor faptul ca prin Legea nr. 296/2023 au fost aduse modificari legislative cu incidența fiscala. Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2024: 1. Se introduce impozitul minim de 1% pe cifra de afaceri pentru contribuabilii (…

- Guvernul vrea tot mai multi bani de la banci, in contextul profiturilor pe care le-au facut acestea dupa majorarea dobanzilor la credite si rate, ca o consecinta a inflatiei si a „exploziei” indicilor ROBOR si IRCC. Una dintre modificarile propuse de parlamentarii PSD și PNL se refera la taxarea bancilor…

- Conform proiectului de lege privind reforma fiscala mult trambițata, contribuabilii cu o cifra de afaceri in anul precedent mai mare de 50 milioane de euro vor plati maximul dintre impozitul pe profit calculat la sfarșitul perioadei și un impozit minim pe cifra de afaceri calculat dupa formula: IMCA…

- Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) sustine ca introducerea unui impozit minim pe cifra de afaceri ar trebui sa fie subiectul unei reglementari separate, care sa asigure echitatea fiscala in functie de specificul fiecarei activitati economice. AMRCR este de parere ca introducerea…

- Taxa pe cifra de afaceri va cauza pierderi cuprinse intre 35% si 83% companiilor din sectorul distributiei de bunuri, sustin reprezentantii Asociatiei Companiilor de Distributie de Bunuri din Romania (ACDBR).

- Proiectul de lege cu noile masuri fiscale, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, a fost facut public astazi. Printre principalele masurile prevazute in document sunt: Microintreprinderile platesc impozit de 1% pe cifra de afaceri daca au venituri pana in 60.000 euro pe an. Daca…