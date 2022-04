Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali din Campia Turzii au aprobat joi nivelul taxelor și impozitelor locale care se vor aplica in anul 2023. Conform legii, consilierii locali aproba in fiecare an nivelul taxelor și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consilierii locali targumureșeni au aprobat, in ședința ordinara de astazi, indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respectiv reactualizarea amenzilor prevazute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2023.Astfel, incepand de anul viitor,…

- Taxele si impozitele locale vor creste cu 5,1% in 2023, conform ratei inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare adoptat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) in sedinta de joi.

- Aleșii locali ai orașului Ungheni au desemnat joi, 14 aprilie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru, noul viceprimar al localitații in persoana lui Cosmin Duma (foto), consilier local din partea PMP. Numirea lui Cosmin Duma este la prima vedere surprinzatoare deoarece la nivelul Consiliului…

- Reprezentantii municipalitatii pietrene anunta ca astazi 31 martie este ultima zi in care se pot achita taxele și impozitele locale cu bonificație. Reducerea aplicata variaza in funcție de modalitatea de plata pentru care se opteaza. „Opțiunile de plata sunt urmatoarele: In numerar sau cu cardul bancar…

- Primarul Municipiului Targoviște, Cristian Stan, reamintește contribuabililor ca mai au doua zile la dispoziție pentru a beneficia de bonificația de 10%, daca achita integral taxele și impozitele locale pe anul in curs: „Pana joi, 31 martie inclusiv, pot fi platite taxele și impozitele locale cu bonificația…

- Aleșii locali ai comunei Raciu au aprobat, intr-o ședința a Consiliului Local care a avut loc in luna februarie, bugetul local al comunei Raciu pe anul 2022, in cuantum de 13.112.000 de lei atat pe partea de venituri, cat și pe partea de cheltuieli. Totodata, consilierii locali din Raciu au aprobat…

- Persoanele fizice din Piatra-Neamt pot plati taxele si impozitele locale, incepand de miercuri, si la oficiile postale din oras, potrivit unui protocol incheiat intre Primarie si Posta Romana. In oras exista patru oficii postale unde pot fi incasate taxele si impozitele. ‘Cei care vor achita integral…