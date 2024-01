Stiri pe aceeasi tema

- Muncim sase luni pe an doar ca sa ne platim taxele. Calculele simple arata cat de mult tin romanii statul in spate. Taxe 2024. Aproape jumatate din salariul unui angajat se duce e taxe și impozite la stat! Luam ca exemplu salariul minim pe economie, care este in prezent de 3.300 de lei brut. Angajatul…

- Primaria Municipiului Dej informeaza contribuabilii, persoane fizice și persoane juridice, ca incepand cu data de 8 ianuarie, se pot plati impozitele și taxele locale aferente anului 2024 precum și restanțele din anii precedenți. Impozitele și taxele locale pentru anul in curs, au doua scadențe de plata:…

- Beniamin Todosiu, provocare pentru Florin Roman: ”va dați demisia daca de la 1 Ianuarie 2024 romanii vor plati taxe mai mari?” Beniamin Todosiu, provocare pentru Florin Roman: ”va dați demisia daca de la 1 Ianuarie 2024 romanii vor plati taxe mai mari?” In pragul noului an, nemulțumirile și temerile…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, prin Agenția Naționala de Plați și Inspecție Sociala, impreuna cu Banca Mondiala și cu sprijinul autoritaților locale din intreaga țara, vor implementa, de la 1 ianuarie, Venitul Minim de Incluziune (VMI). Aceasta forma de ajutor este destinata doar celor…

- Anul nou vine cu un val de cresteri de taxe si impozite locale. Proprietarii de case, terenuri sau masini vor plati sute de lei in plus. Toate darile la stat cresc cu 13.8%. Este vorba despre indexarea cu rata inflatiei. Economistii spun ca aceasta majorare e mana cereasca pentru primari, care au anul…

- Romanii proprietari de case, mașini sau terenuri vor plati sute de lei in plus de la 1 ianuarie 2024, potivit Antena 3. Toate darile la stat cresc cu 13.8%. Este vorba despre indexarea cu rata inflatiei. Taxele locale sunt indexate anual cu rata inflației, iar pentru anul viitor, acest lucru reprezinta…

- Inceputul noului an aduce vești mai puțin placute pentru șoferii romani, deoarece prețurile la carburanți se pregatesc sa inregistreze o creștere semnificativa incepand cu 1 ianuarie. O ajustare a accizelor va impacta direct costul pe litru pentru benzina și motorina, aducand cu sine un impact financiar…

- De astazi,intra in vigoare Sistemul Garantie-Returnare prin care, la achizitia unei bauturi, romanii vor plati o garantie de 0,50 lei The post De astazi,intra in vigoare Sistemul Garantie-Returnare prin care, la achizitia unei bauturi, romanii vor plati o garantie de 0,50 lei first appeared on Partener…