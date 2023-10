Impozite înfricoșătoare în 2024. Ce taxe vom plăti pentru un apartament de 2 camere Romanii vor avea de platit imopozite mult mai mari in 2024 atat pentru apartamente, mașini, dar și terenuri. Vorbim de o majorare de 13,8 la suta, cat a fost rata inflației in anul 2022, așa cum prevede Codul Fiscal. Impozite infricoșatoare in 2024. Cat vom plati pentru un apartament Analiștii in economie spun ca aceasta este cea mai mare creștere raportata, in ultimii ani, in Romania. Prin urmare, cetațenii vor plati taxe mai mari pentru locuințele lor, pentru autoturisme, terenuri, cat și pentru locurile de parcare. Astfel, pentru o garsoniera in București, impozitul va ajunge l a 164 de lei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

