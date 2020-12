Curtea Constitutionala a decis, marti, dupa mai multe amanari, ca este neconstitutionala Legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu, care prevede impozitarea cu 85% a pensiilor care depasesc suma de 7.000 lei. Pe 17 iunie, Camera Deputatilor a votat modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, care are ca obiect de […] The post Impozitarea pensiilor speciale, declarata neconstituționala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .