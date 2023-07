Impozitarea bacșișului. Câți bani a adus această măsură la buget în 5 luni Incasarile statului din impozitul pe bacșiș, taxa reglementata de la 1 ianuarie anul acesta, se ridica dupa 5 luni la aproape 6 milioane de lei. Peste jumatate din suma, adica 3,2 milioane de lei, reprezinta impozit reținut și virat de barurile și restaurantele din București, in perioada ianuarie-mai. La cealalta extrema, in județul Vaslui s-a platit in aceeași perioada un impozit totalizand 2.583 de lei, adica o medie de numai 517 lei pe luna, potrivit datelor analizate de Profit.ro . Guvernul a calculat in bugetul pentru acest an venituri de 95 de milioane de lei din impozitarea bacșișului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

