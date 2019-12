Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta pentru destituire impotriva lui Donald Trump a adunat "dovezi coplesitoare" privind "conduita nepotrivita" a presedintelui republican al SUA, potrivit unui raport oficial al comisiei parlamentare care a supervizat investigatiile, informeaza AFP si dpa. "Ancheta pentru destituire…

- Camera Reprezentantilor investigheaza daca presedintele american Donald Trump a mintit in marturia scrisa trimisa procurorului special Robert Mueller, in cadrul anchetei federale acum incheiate privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, informeaza luni canalul CNN, preluat de Reuters.…

- Adam Schiff, seful Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, a denuntat, vineri, criticile presedintelui Donald Trump la adresa fostului ambasador american in Ucraina, Marie Yovanovitch, sugerand ca liderul de la Casa Alba ar intimida martori, informeaza CNN, potrivit Mediafax.Citește…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut luni dupa-amiaza audierea directa a avertizorului de integritate ale carui declaratii au condus la declansarea procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire) împotriva liderului de la Casa Alba, Trump punând la îndoiala existența…

- Rudolph Giuliani, avocatul presedintelui SUA Donald Trump, a anuntat marti seara ca nu va coopera cu ancheta initiata de Camera Reprezentantilor care ar putea conduce la demiterea liderului de la Casa Alba, informeaza cotidianul The Washington Post.Rudy Giuliani a declarat ca nu va depune…

- Administrația Trump a blocat marți audierea ambasadorului SUA la UE de catre democrații din Congres în cadrul investigațiilor care vizeaza punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, relateaza AFP. Donald Trump a justificat aceasta decizie calificând audierile organizate de opoziția…

- ​Camera Reprezentantilor din Statele Unite i-a trimis citatii secretarului de Stat Mike Pompeo prin care îi solicita sa ofere toate documentele referitoare la contactele presedintelui Donald Trump cu Ucraina, informeaza site-ul Axios.com, citat de Mediafax.Citatiile au fost emise de Comisia…

- Comisiile pentru Informatii, Supraveghere si Afaceri Externe din Camera Reprezentantilor au trimis marti o scrisoare oficiala Presedintiei SUA prin care cer transmiterea stenogramelor conversatiilor lui Donald Trump, pe fondul suspiciunilor ca acesta ar fi cerut Ucrainei investigarea fostului vicepresedinte…