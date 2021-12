Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,283 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 68,4% (927.500 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale acestui an, 2,69 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 18,6% (421.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata,…

- Romania a importat, in primele noua luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,057 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 59,3% (765.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele opt luni ale acestui an, 2,118 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 22,9% (394.800 tep), mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada…

- Importurile de gaze naturale utilizabile s-au majorat, in primele opt luni din 2021 cu 56%, pana la 1,908 milioane tone echivalent petrol (tep), potrivit datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Pentru intreg anul, estimarile se ridica la 2,32 milioane tep, in creștere cu 38%…

- Productia interna de gaze naturale a fost, in perioada mentionata, de 4,832 milioane tep, fiind cu 1,8% (87.100 tep) peste cea din perioada ianuarie-august 2020.Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza pentru acest an o productie de gaze de 7,4 milioane tep si importuri de 2,32 milioane…