Centrul Militar Județean Mureș convoaca etapizat, in perioada 19-22 februarie 2024, cetațenii aflați in evidența pentru actualizarea datelor personale. "Actualizarea datelor personale se face in conformitate cu prevederile articolului 51 din Legea nr. 446/2006 privind pregatirea populației pentru aparare și se desfașoara in cooperare cu structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Source