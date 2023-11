Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea inechitatilor dintre pensionari stimularea muncii, a natalitatii si a continuarii studiilor, sunt principalele obiective ale noii legi a pensiilor, o reforma asumata si aplicata de PSD. Potrivit PSD, Legea pensiilor avantajeaza persoanele care au muncit mai mult. Astfel, pensionarii cu perioade…

- Actul normstiv promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare, precum si unele masuri referitoare la obligatiile de plata aferente…

- ”A fost prezentata noua Lege a pensiilor in interiorul coalitiei, vreau sa o felicit pe doamna ministru pentru perioada scurta pe care a avut-o pentru a inchide Legea pensiilor si toata echipa de la minister”, a afirmat, marti seara, la Romania TV, Marcel Ciolacu. Acesta a rpecizat ca legea va sta…

- Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare, precum si unele masuri referitoare la obligatiile de plata aferente imprumuturilor…

- Camera Deputaților, in calitate de Camera decizionala, va da, luni, votul final asupra Legii pensiilor de serviciu, așa-numitele pensii speciale. Conform programului anunțat de Guvernul Romaniei, la votul din Camera Deputaților va participa și premierul Marcel Ciolacu, acesta fiind și deputat, și președinte…

- Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale , prin intermediul careia se vor desființa peste 200.000 de posturi in sistemul bugetar. Totuși, sistemul de siguranța naționala este exceptat de la unele prevederi. Marcel Ciolacu va merge in fața Parlamentului, in cursul…

- ”Discutam și despre lista prioritaților legislative ale Guvernului pentru actuala sesiune parlamentara. Iar aici, pe langa reforma sistemului de asistența sociala, vorbim despre masurile de reducere a evaziunii fiscale și despre cele privind reorganizarea extinsa a administrației! Este obligatorie eficientizarea…

- Legea anti-pacanele a PSD este un plagiat dupa o inițiativa USR blocata luni de zile la Camera Deputaților de Marcel Ciolacu, transmite USR intr-un comunicat. Senatorul USR Sebastian Cernic il acuza pe actualul prim-ministru, Marcel Ciolacu, de cinism pentru ca a blocat luni de zile legea USR care interzice…