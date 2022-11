Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolia Banatului si Filiala Timis a Uniunii Artistilor Plastici vor vernisa joi, 3 noiembrie, la Muzeul Catedralei Mitropolitane din Timisoara expozitia "Impletire", in care 35 de artisti din Banat vor prezenta lucrari de pictura, sculptura, grafica si ceramica, informeaza un comunicat de presa…

- La Muzeul Catedralei Mitropolitane din centrul Timișoarei va avea loc joi, 3 noiembrie, la ora 18.00, deschiderea expoziției „Impletire”. Organizata de Mitropolia Banatului impreuna cu Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Timișoara, și curatoriata de Maria Pașc, expoziția reunește lucrari de pictura,…

- Muzeul de arta timișorean organizeaza in 28 și 30 octombrie, incepand cu ora 11:00, doua tururi ghidate in expoziția temporara „Intoarcerea Prodigioasa. Oskar Szuhanek”. Primul dintre acestea, realizat de asistentul curatorial Izabela Andronache, se adreseaza in special familiilor numeroase, iar cel…

- Pana la mijlocul lunii noiembrie ar fi timp berechet de vazut Bienala Internaționala de Arta Contemporana „Ion Andreescu”, a treisprezecea, organizata de Uniunea Artiștilor Plastici din Romania, filiala Buzau. Cu toate acestea, cei care vor ajunge sambata, 15 octombrie, ora 14.00, la Galeriile de Arta…

- La Galleria 28 de pe strada Constantin Brancoveanu nr. 28 are loc astazi, 24 august, de la ora 19:00, vernisajul expoziției „Memento”, cu lucrari ale artistului Dan Gherman, unul din membrii fondatori ai grupului Noima. Dan Gherman și-a intitulat expoziția „Memento”, caci Mnemosyne, amintirea, este…

- Muzeul Satului Banațean verniseaza marți, 23 august, la ora 13:00, expoziția „Fast din Regat”, cu costume tradiționale din Muntenia, aceasta fiind cea de-a zecea expoziție din cadrul proiectului „Colecții și colecționari din Romania”, coordonat de muzeograful Marius Matei. Expoziția prezinta costume…

- Pentru efectuarea de catre CFR Infrastructura a unor lucrari in zona Ilva Mica (județul Bistrița-Nasaud) pe linia 401, o serie de trenuri de lung parcurs vor circula cu orar diferit și cu transbordare auto a pasagerilor. Vor fi afectate și trenurile pe relația Iași – Timișoara. Pentru efectuarea de…

- Galeria Helios va gazdui in luna august doua evenimente culturale importante, care marcheaza o noua colaborare intre asociația GEDOK Heidelberg și Uniunea Artiștilor din Timișoara. In data de 9 august, ora 18:00, va avea loc un vernisaj, iar in 11 august, la aceeași ora, o serata literara, a caror tema…