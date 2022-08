Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Duta, fost presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti la sase ani de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca a primit o mita de 6,3 milioane euro, in schimbul acordarii unui contract…

- Adrian Eugen Ionel, fost director general al Companiei Nationale Unifarm SA, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucuresti la 6 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in primul dosar de coruptie deschis in timpul pandemiei. Decizia nu e definitiva și poate fi atacata cu apel, potrivit Agerpres. Fostul…

- Dupa mai multe luni in care Eugen Tomac și Cristian Diaconescu s-au razboit public pentru șefia Partidului Mișcarea Populara, Tribunalul București a luat o hotarare in acest sens. Astfel, instanța de judecata a admis ca organizarea congresului PMP din data de 19 februarie a fost statutara, rezultand…

- Diana Gasparovici, fost inspector general de stat adjunct in cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii, condamnata la cinci ani de inchisoare in dosarul ”Trofeul Calitatii” alaturi de fostul premier Adrian Nastase, a fost gasita in Suedia la 10 ani de la pronuntarea sentintei. In prezent este retinuta.…

- Cererea de inființare a partidului Reinnoim Proiectul European al Romaniei, cu denumirea prescurtata REPER, a fost depusa și inregistrata joi la Tribunalul București. Conducerea interimara va fi asigurata, pana la primul congres, in copreședinție, de Ramona Strugariu și Dragoș Pislaru. Cei cinci…

- Curtea de Apel București motiveaza detaliat faptele lui Sorin Oprescu pentru care a constatat ca se impune dublarea pedepsei primita inițial de catre acesta la Tribunalul București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Aproape 500.000 de polițe de asigurare RCA emise de City Insurance vor expira la finalul acestei zile, chiar daca perioada lor de valabilitate depașește data menționata. Conform Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), astazi, cand se va produce denunțarea automata a contractelor, vor mai fi in vigoare…

- ■ magistratii au finalizat procedura de Camera preliminara si au dispus inceperea judecatii ■ intre inculpati este si o femeie ■ sotii Mantu, Elena Marsilia si Gabriel, au mai avut probleme penale de acest fel ■ Judecatorii au pus punct procedurii de Camera preliminara si au dispus inceperea unui proces…