Doua noi studii recent publicate, unul elvețian, altul finlandez, arata ca simptomele de COVID-19 precum oboseala, insuficienta respiratorie sau pierderea gustului, se pot prelungi mai mult de sase saptamani la unul din trei cazuri, relateaza EFE. Impactul coronaviruslui este de lunga durata și in ceea ce privește prezenta anticorpilor care previn reinfectarea. Cercetatori de la […]