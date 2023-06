„De la 18-25%, cat era, in functie de functie, grad didactic si asa mai departe, pana la 25%, efortul bugetar este in jur de 700 de milioane de lei in plus fata de cele 2,2 miliarde care au fost deja aduse ca impact de Ordonanta 53”, a afirmat Ligia Deca duminica, raspunzand unei intrebari. Ea a precizat ca legea nu se va aplica retroactiv, iar majorarile vor fi acordare de la data la care actul normativ va aparea in Montorul Oficial. Guvernul va publica in transparenta doua proiecte de act normativ, unul care prevede cresterile salariale si altul care prevede acordarea sumelor anuale din fonduri…