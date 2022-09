Impact violent la intrare în Timișoara O femeie, in varsta de 44 de ani, a condus un autoturism pe strada Calea Lugojului din localitatea Ghiroda, județul Timiș, dinspre strada Aeroport inspre Calea Dorobanților, iar la intersecția cu strada Victoria, a efectuat virajul la stanga și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 52 de ani, care circula din sens opus. In urma impactului a rezultat ranirea femeii de 44 de ani și a unui baiețel de 6 ani, pasager in autoturismul condus de barbat. Cei doi conducatori auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultand valori negative. A fost intocmit dosar penal… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

