Impact țintește un milion de metri pătrați de dezvoltări rezidențiale Impact Developer & Constructor SA, unul dintre cei mai mari dezvoltatori rezidențiali din Romania care anul acesta implinește 30 de ani de la inființare, companie listata la Bursa de Valori București inca de acum 25 de ani cu o capitalizare de piața de peste un miliard de lei, și-a anunțat strategia de dezvoltare pentru urmatorii șase ani. Potrivit reprezentanților companiei, Impact dorește sa atinga 1,25 de milioane de metri patrați dezvoltați, respectiv 10.000 de locuințe pe segmentul mediu accesibil, cu o valoare de piața de peste 1,4 miliarde de euro. Proiecte sustenabile de 1,4 miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

